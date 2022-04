Po sprzedaży Hutmenu ulica Grabiszyńska we Wrocławiu stanie w korkach?

Teren zakładów Hutmen przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu został wystawiony na sprzedaż. Nieruchomością o powierzchni ponad 19 hektarów zainteresowana jest warszawska spółka, która za działki wraz ze…

Co nowy właściciel stworzy na tak dużym obszarze?

To pytanie pozostaje jeszcze bez odpowiedzi, ale można zakładać, że przy Grabiszyńskiej powstaną obiekty, z których zacznie korzystać dużo ludzi (teren ma 19,2 hektara powierzchni). Część z nich będzie dojeżdżała do domów i pracy samochodami, a co za tym idzie - będzie jeszcze większy ruch na jednej z głównych ulic Wrocławia. Kierowcy powinni spodziewać się większych korków.

Tę hipotezę zweryfikuje przyszłość, ale nie jest ona bezpodstawna, biorąc pod uwagę inne rejony miasta, które w ostatnich latach zostały mocno zabudowane. Pierwszy z brzegu przykład to Jagodno, gdzie mieszkańcy od lat narzekają na korki na Buforowej i nie przestali mimo jej remontu. Na Jagodnie bloki stawia lub postawiło przynajmniej kilku deweloperów, w tym Grupa Robyg, Atal, Archicom czy Vantage Development. Samochodów przybywa, a tramwaj pozostaje w sferze niespełnionych obietnic. Korki jak były, tak są.