Rajd kierowcy toyoty w centrum Wrocławia. Zniszczył wiele aut i uciekł. Duże utrudnienia przy kilku ulicach!

W czwartek (22 września) przy ulicy Henryka Brodatego 20 we Wrocławiu mężczyzna wjechał w zaparkowane samochody i uciekł z swojego pojazdu. Jak ustaliła policja, kierowca toyoty zjechał do prawej krawędzi jezdni i uszkodził kilka aut, które stały obok. Wciąż nie ustalono, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi czynności śledcze.

- Obecnie ustalamy właścicieli zniszczonych pojazdów i zabezpieczamy wszystkie ślady z miejsca zdarzenia. Wciąż próbujemy określić, jakie okoliczności doprowadziły do zdarzenia - mówi nam sierżant sztabowy Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej we Wrocławiu.

Z relacji świadków wynika, ze kierowca toyoty uderzył w samochody zaparkowane wzdłuż drogi. Po zdarzeniu chciał uciekać, ale opona w jego pojeździe wybuchła, zabrał wiec plecak i uciekł pieszo. Mieszkańcy opowiadają, ze znajdujący się w tym miejscu przechodnie próbowali złapać kierowcę, ale był agresywny i użył wobec nich gazu pieprzowego. Uciekł i prawdopodobnie wsiadł do autobusu. Jego zachowanie, według mieszkańców, było nietypowe, podejrzewają ze mógł być pod wpływem alkoholu czy narkotyków.