Remont torowiska i pętli w Leśnicy. MPK Wrocław tłumaczy, dlaczego nie połączono go z poprzednim i dlaczego tworzą się korki

Remont dotyczy krótkiego odcinka: od pętli "Leśnica" wzdłuż ul. Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Prace rozpoczęte tydzień temu mają zakończyć się do 20 grudnia 2022 r. Nasi Czytelnicy narzekają na utrudnienia, korki i trudności z dojazdem do centrum miasta.

Pisaliśmy o tym tutaj: