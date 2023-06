Ptasia Osada w Joachimówce w Dolinie Baryczy. Tutaj poczujesz bliskość natury. Pomysł na wypad za miasto ZDJĘCIA, FILM

Joachimówka stara wieś w sołectwie Stara Potasznia

Joachimówkę założył w XVII wieku Joachim von Maltzan, stąd nazwa wsi. Przed laty w miejscach dzisiejszych stawów pełną parą pracowała huta żelaza, po które dzisiaj zostało już tylko wspomnienie. Jest za to piękny staw, który bezpośrednio przylega do wsi. Nazywa się Jan, choć jego pierwotna nazwa to Joachim i ma 105 ha powierzchni. Co godne podkreślenia, Jan jest jednym z większych stawów milickich o oryginalnej linii brzegowej.

"Na północy tworzą ją piaszczyste wydmy porośnięte lasem sosnowym, zaś od wschodu – leśne mokradła. Na stawie znajdują się cenne przyrodniczo wyspy olszynowe i szuwarowe, które są siedliskiem wielu gatunków ptaków wodno-błotnych".

I właśnie to wszystko można zobaczyć odwiedzając Ptasią Osadę w Joachimówce.