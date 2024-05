W Wałbrzychu wręczono odznaczenia dla ponad 100 krwiodawców z Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia bohaterów!

- Mimo wielkiego postępu w medycynie krwi nie można wyprodukować, może ją tylko przekazać jeden człowiek drugiemu człowiekowi. Dziękuję zatem Dawcom i Ich Rodzinom, że mimo przeciwności losu dokonali tylu donacji. Bo, by oddać 20 l krwi potrzeba 45 donacji, co mężczyznom zajmuje minimalnie 7,5 roku, a kobietom lat 11, a wśród nas są i tacy, co oddają krew dłużej - mówiła Elżbieta Kierzek.