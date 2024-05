Wybory do Europarlamentu 2024: To wybór pomiędzy wojną a pokojem. Frekwencja najważniejsza

W Polsce wybory europejskie odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024, w naszym kraju wybranych 53 posłów i posłanek, którzy będą reprezentować nasz kraj w Parlamencie Europejskim. Będą oni mieć wpływ na kształtowanie przepisów unijnych, będą współdecydować o budżecie Wspólnoty, wpływać na funkcjonowanie UE czy brać udział w zawieraniu umów z państwami spoza Unii.

Mimo naszego zmęczenia wyborami, powinniśmy zrozumieć, że te europejskie są niezwykle istotne. Na nich nie trzeba, ale musi się być.

- To jest wybór między wojną, a pokojem. Jeśli idziemy do wyborów 9 czerwca, to mamy do wyboru: Polskę silną, bezpieczną z taką, z którą się będą liczyć nasi bardzo agresywni sąsiedzi, bo Polska w wyborach na TAK w wyborach 9 czerwca, za Europą zjednoczoną i silną, to jest Polska z sojusznikami - wyjaśniał Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.