120 dolnośląskich krwiodawców z medalami. Uratowali życie ludności miasta! Zdjęcia z uroczystości w Wałbrzychu

- Odznaczamy dziś długoletnich Honorowych Krwiodawców, którzy w swoim życiu oddali ponad 20 litrów krwi i składników pochodnych. Warto przypomnieć, że mężczyzna może oddawać krew 6 razy rocznie, to by oddać 20 litrów, to znaczy, że oddaje krew już ponad 7,5 roku, a kobieta, mogąca być dawcą rzadziej - 4 razy w roku, by oddać 20 litrów, to daruje krew regularnie przez ponad 11 lat. Dziękujemy Wam za regularne wsparcie, jesteście cichymi bohaterami - mówiła Elżbieta Kierzek, dyrektor RCKiK w Wałbrzychu.