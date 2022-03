W tym wrocławskim studiu powstają światowe hity! Zobacz, jak wygląda w środku [ZDJĘCIA, ROZMOWA]

- We wrocławskim oddziale Techland jest pole do golfa, piłkarzyki, a nawet zjeżdżalnia i hamaki. Czy podczas pracy nad takim dużym tytułem jak Dying Light 2 Stay Human jest czas, aby z tego wszystkiego korzystać?

- Oczywiście różnie z tym bywało, bo tworzenie gier komputerowych to praca bardzo złożona i wymagająca ścisłej i stałej współpracy dziesiątek, a nawet setek ludzi. Z drugiej jednak strony taka praca wymaga porządnej dawki odpoczynku - więc piłkarzyki, hamaki czy fotele do masażu miały cały czas swoich entuzjastów. Relaks umysłu jest bardzo potrzebny w pracy kreatywnej, pozwala spojrzeć na pracę z innej perspektywy, wtedy wpadają najciekawsze pomysły. Oczywiście z udogodnień naszego biura mogliśmy korzystać do czasu pandemii, wtedy bowiem przestawiliśmy się w większości na pracę zdalną.

- Skąd czerpaliście inspiracje do tematyki Dying Light? Czy były to zachodnie tytuły, a może literatura i filmy?