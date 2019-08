W tym miejscu zginęło pięć osób. A kierowcy nadal nie zatrzymują się przed znakiem "STOP". Zobacz film

Teraz policjanci postanowili sprawdzić, czy to tragiczne wydarzenie przemówiło kierującym do rozsądku. - Niestety policjanci w krótkich odstępach czasu ujawnili trzech kierujących, którzy znak mają za nic. Wszyscy zostali ukarani mandatami - opowiada policjant. Muszą zapłacić po 100 złotych, dostali też po dwa punkty karne .

- W czerwcu tego roku w Nowej Wsi Kąckiej pięć osób poniosło śmierć na miejscu, po tym jak osobowy citroen wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Jest to przejazd dobrze oznakowany, z widocznym znakiem „STOP” przed torami - przypomina Rajski.

Pięć osób zginęło w czerwcu na przejeździe kolejowym w Nowej Wsi Kąckiej pod Wrocławiem. Czy ta tragedia nauczyła czegoś innych kierowców? Niczego! - Nawet tak dramatyczny wypadek nie jest w stanie sprawić, by niektórzy kierujący stosowali się do znaków drogowych - rozkłada ręce st. sierż. Dariusz Rajski. I pokazuje film, z którego wynika że kierowcy notorycznie łamią obowiązujący tam znak "stop".

- Życie jest kruche. Każdy z policjantów wrocławskiego ogniwa wypadkowego zna dziesiątki zdarzeń, w których ktoś stracił życie przez swoją własną nieuwagę. Są to tragedie, których można by było uniknąć, gdybyśmy tylko przywiązywali większą uwagę do znaków i sygnałów drogowych - podkreśla Dariusz Rajski.