Uniwersytet Medyczny ma już nową filię i studentów, teraz zyska siedzibę w Wałbrzychu

Na przeznaczonej do sprzedaży działce stoi budynek użytkowy, wybudowanym na przełomie XIX i XX w, w technologii tradycyjnej, układzie funkcjonalnym typowym dla budynków oświatowych, posiadającym 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną o łącznej powierzchni użytkowej 1 213,55 m2

Wystarczy 1% wartości, by okazała kamienica w reprezentacyjnej części Wałbrzycha stała się własnością Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który otworzył filię w Wałbrzychu i od października kształci w tym mieście studentów - przyszłych lekarzy. Prezydent Wałbrzycha zdecydował o przeznaczeniu do sprzedaży uczelni w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Wałbrzych. Co wiadomo o tym budynku?