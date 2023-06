Ranking Perspektyw 2023: Dolnośląskie uczelnie w czołówce, czy w ogonie?

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw 2023

Ranking Uczelni Akademickich 2023 - czołówka i szkoły z Dolnego Śląska

To:

16. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

19. Uniwersytet Wrocławski

30. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

59. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

64. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

71-82. Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

90+. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

90+. Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu