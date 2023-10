Dawna willa dra Issmera: Nowy USC i Sala Ślubów w Wałbrzychu po remoncie zachwycają. Zdjęcia wnętrz!

Najpiękniejszy budynek Śródmieścia Wałbrzycha od willi mieszkalnej zasłużonego dla miasta lekarza po Pałac Ślubów

Urząd Stanu Cywilnego w Wałbrzychu w ostatnich dekadach wiele razy zmieniał swoją lokalizację. Były projekty, by z ul. Kopernika wrócił on do Ratusza lub zajął piękną, dawną willę Keidorfta przy ulicy Zamkowej 2.

Budynek przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu przeszedł długą drogę nim stał się Pałacem Ślubów. Kto wejdzie dziś do niego nie ma jednak wątpliwości, że to pałac i do tego położony przy najbardziej reprezentacyjnej ulicy Śródmieścia. To też budynek z historią i ważny dla historii naszego miasta.