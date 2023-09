Nowy rok szkolny w SP 2 w Miliczu. Tak rozpoczęła naukę największa szkoła w gminie Milicz ZDJĘCIA, FILM

"Milicka DWÓJKA nie jest jedynie ośrodkiem akademickim, w którym nacisk kładzie się jedynie na kontakt z nauką i wiedzą. DWÓJKA to przede wszystkim miejsce, w którym rozwijane są umiejętności i kompetencje, wpływające zarówno na rozwój intelektualny i proces uczenia się, jak i na umiejętności społeczne, socjalizacyjne oraz relacje międzyludzkie. To tu kształtowane są także obywatelskie wartości i relacje człowieka z naturą, kulturą i wszechświatem. Jest to miejsce, w którym młodzi ludzie przygotowują się do życia, ucząc się funkcjonować w społeczeństwie i być aktywnymi obywatelami".