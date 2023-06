Uczelnia uruchamia filię w Szczawnie-Zdroju, rekrutuje i zaprasza na rozpoczęcie roku akademickiego

- Mamy też już zapewnioną pełną obsadę wykładowców na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia. Są to wykładowcy w części z Łodzi, w części z Wałbrzycha i okolic. To osoby, które będą prowadziły zajęcia teoretyczne i praktyczne. Spośród tych ostatnich warto wspomnieć o czynnych adwokatach, prokuratorach i osobach, które na co dzień mierzą się z problemami, o których będziemy się na studiach z kryminologii uczyć - zaznacza pełnomocnik Rektora ds. Filii w Szczawnie-Zdroju.