Promocja na pierwszy stopień oficerski we Wrocławiu. Absolwenci Akademii Wojsk Lądowych złożyli ślubowanie na pl. Wolności

221 absolwentów studiów wojskowo-lekarskich Akademii Wojsk Lądowych złożyło przysięgę na placu Wolności we Wrocławiu. Tym samym otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski. Teraz wrocławscy żołnierze pojadą do jednostek w całej Polsce jako podporucznicy.

- Zawsze pamiętajcie co dzisiaj ślubowaliście ojczyźnie. By nie były to puste słowa. „Będę ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie. Nigdy cię nie zawiodę ojczyzno”. Bądźcie wierni złożonemu właśnie ślubowaniu na służbie i w życiu prywatnym. Wstąpiliście dziś do elitarnego klubu oficerów Wojska Polskiego. Jesteście przyszłością sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - mówi dr Piotr Błazeusz, I zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego.