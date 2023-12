Tygodniowy przegląd prasy 10.12.2023: Wrocław, 3.12-9.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Urzędnicy z Wrocławia zamknęli aptekę w Wałbrzychu, która działała ponad 20 lat. To kara za ratowanie ludzi w pandemii? ZDJĘCIA, FILM”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Urzędnicy z Wrocławia zamknęli aptekę w Wałbrzychu, która działała ponad 20 lat. To kara za ratowanie ludzi w pandemii? ZDJĘCIA, FILM W jednej chwili urzędnicy z Dolnośląskiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu przekreślili dorobek życia 77-letniego Jerzego Deckerta z Wałbrzycha. Całym sercem oddanego pacjentom, który w branży farmaceutycznej pracuje 55 lat. Bez zarzutu. Do czasów pandemii koronawirusa, kiedy ludzie odbijali się od drzwi zamkniętych przychodni, a on nie zostawił ich bez leków. Dziś nie ma co jeść, za co płacić rachunków, oddał samochód, a lada dzień straci dach nad głową. Jaką "zbrodnię" popełnił, że wymierzono mu najsurowszą karę? 📢 Paraliż kolei na Dolnym Śląsku. Duże opóźnienia pociągów w regionie wałbrzyskim przez awarię na dworcu Wrocław Główny 9 grudnia 2023, w przeddzień wprowadzenia największych zmian w rozkładzie pociągów Dolny Śląsk boryka się z niemałymi trudnościami na kolei. Awaria zasilania w stacji Wrocław Główny rzutuje na kursowanie pociągów w całym regionie. Poranne pociągi przez Wałbrzych do Szklarskiej Poręby przyjechały kilkadziesiąt minut spóźnione...

📢 Najtańsze domy jednorodzinne na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Domy w cenie mieszkania - ceny, zdjęcia, aktualne oferty grudzień 2023 Marzycie o zamieszkaniu we własnym domu? Prezentujemy kilkanaście atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska, które są dostępne w cenie mieszkania - do 250 tys. zł! Wygodne, niebrzydkie, z działką, czasem też ogrodem, a jak pięknie położone! Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Hity Jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu. Nie grzaniec, a właśnie to! Uwierzycie, że to największy hit na jarmarku? ZDJĘCIA, WIDEO Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to wydarzenie, na które czekają nie tylko wrocławianie, ale także mieszkańcy całego Dolnego Śląska, a także turyści z Polski. Wielu z nich odwiedza przed świętami takie miejsca, aby poczuć magiczną atmosferę. We Wrocławiu jest na to gwarancja. Sprawdziliśmy, jakie są hity świątecznego jarmarku we Wrocławiu. Co trzeba zjeść, wypić, poczuć, zobaczyć? Odpowiedzi znajdziecie w materiale wideo! Co ciekawe nasi rozmówcy są zgodni, to nie grzaniec zajął pierwsze miejsce, a coś słodkiego, pachnącego i ciepłego...

📢 Pogrzeb Gabriela Seweryna. Został pochowany swoim ulubionym, czerwonym futrze. Zdjęcia Ostatnia droga 56-letniego Gabriela Seweryna, gwiazdy „Królowych Życia”. W pogrzebie głogowiania, oprócz bliskich i przyjaciół wzięli też udział znajomi z planu popularnego telewizyjnego programu TTV. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze, które sam uszył. 📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Na autostradzie A4 bus zderzył się z piaskarką, został zmiażdżony Dzisiaj rano, około godz. 6.00 doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A4 w Dolnośląskim. W okolicach Bolesławca, na 46 kilometrze autostrady A4, na jezdni w stronę Zgorzelca, bus zderzył się z piaskarką. Samochód został zmiażdżony. 📢 Utrudnienia w rejestracji pojazdu we Wrocławiu. Tu lepiej nie przychodź Większość Polaków przeżywa w swoim życiu chwilę, w której musi stanąć w kolejce i zarejestrować kupione auto. W większych miastach, takich jak Wrocław, jest kilka siedzib, w których można to uczynić. Odradzamy jednak pójście do Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Zapolskiej.

📢 Zmarli policjanci z Wrocławia pełnią służbę nawet po odejściu. Wielki gest dla chorych osób W poniedziałek została oficjalnie podana informacja, że dwaj policjanci, postrzeleni przez przestępcę we Wrocławiu, odeszli na wieczną służbę. Wzruszająca uroczystość pożegnana odbyła się z tego powodu we wrocławskim szpitalu. Jak się okazało, asp. szt. Daniel Łuczyński i asp. szt. Ireneusz Michalak pomogą ludziom nawet po swojej śmierci - oddali bowiem narządy do transplantacji. 📢 Trwa remont pałacu w Goszczu. Ruszyła rewitalizacja prawego skrzydła Zgodnie z zapowiedziami, została podpisana umowa na realizację kolejnego etapu prac remontowych w pałacu w Goszczu. Tym razem skupia się na modernizacji prawego skrzydła pałacowego, które zostanie kompleksowo odnowione i przywrócone do pierwotnego stanu.

📢 Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego oszacowali liczbę mieszkańców Wrocławia. Ile ona wynosi? Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego przeprowadzili badanie, które pozwoliły na oszacowanie liczby mieszkańców Wrocławia. Według nich, pod koniec 2022 roku we Wrocławiu mieszkało 900 tys. osób. To liczba większa o prawie 300 tys. w porównaniu ze statystykami GUS-u czy Spisu Powszechnego.

📢 Znamy Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Nie ma zaskoczenia Owocem współpracy językoznawców i młodych Polaków jest wybranie Młodzieżowego Słowa Roku 2023. Jaki wyraz wygrał w tym roku? Przeciwnie do 2022 roku, teraz nie ma zaskoczenia. Młodzieżowym Słowem Roku 2023 zostało słowo "REL". Co ono oznacza? 📢 Wrocławski rynek już rozświetlony blaskiem choinki. Jak wygląda świąteczne drzewko? W środę (6 grudnia) wrocławski rynek został oficjalnie rozświetlony blaskiem świątecznej choinki. Zapaleniu kolorowych światełek towarzyszyło trzykrotne zawołanie: "niech zadziała magia w nas - świeć choinko, świeć - już czas!". Jak prezentuje się tegoroczne drzewko? 📢 Zabytkowa willa na Kępie Mieszczańskiej na sprzedaż! Zainteresowani muszą sięgnąć głęboko do portfela Kępa Mieszczańska to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie Wrocławia. Na tejże wyspie znajduje się kamienica, w której w przeszłości mieściło się m.in. kasyno. Budynek należy do Agencji Mienia Wojskowego i właśnie został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza? 3,5 miliona złotych.

📢 Łyk mleka o świcie pobudzi pożycie. Kultowy kalendarz Spółdzielni Mleczarskiej KaMos na 2024 zaskakuje! Co zawiera i jak go kupić? Odjechany, czy obrazoburczy? Na pewno nieoczywisty. Kalendarz kamiennogórskiej Spółdzielni Mleczarskiej KaMos na rok 2024 jest już gotowy i - jak twierdzą wielbiciele - nie obniża lotów. To kultowe już wydawnictwo ma wielbicieli nie tylko na Dolnym Śląsku. Co sprawia, że jest fenomenem? Gdzie można kupić to cudo pełne absurdalnego humoru i nabiału dosmaczonego szczyptą kiczu?

📢 Tragiczny pożar na Dolnym Śląsku. Ściana zawaliła się na strażaków, więcej rannych i zagrożenie! - wideo - aktualizacja Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna!

📢 Ogromne wydatki urzędu miasta na biuro prasowe. "Jacek Sutryk inwestuje w propagandę" Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przedstawił ostatnio projekt budżetu miasta na rok 2024. Wedle jego założeń, na Wydział Komunikacji Społecznej i działające z jego ramienia biuro prasowe ma zostać zainwestowane 6,5 miliona złotych. Od pierwszej kadencji Jacka Sutryka wydatki na ten magistrat zwiększyły się ponad czterokrotnie! Czy takie działania mają sens? 📢 Wypadek na autostradzie A4 niedaleko Wrocławia. Utrudnienia dla kierowców Wypadek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. We wtorek (5 grudnia) w godzinach południowych doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest całkowicie nieprzejezdna. Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe. 📢 Choinka z szyszek – to hit wśród świątecznych ozdób DIY. Możesz ją zrobić krok po kroku. Zainspiruj się zdjęciami pięknych choinek z szyszek Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy możemy wykorzystać naszą kreatywność do stworzenia unikalnych ozdób, które wprowadzą magiczną atmosferę do naszych domów. Jednym z uroczych projektów DIY, który z pewnością zachwyci każdego, jest choinka z szyszek. Sprawdź koniecznie, jak zrobić tę bożonarodzeniową ozdobę, korzystając z darów lasu, jakim są szyszki.

📢 Szok na wrocławskiej komendzie. Rodzina nie została poinformowana o śmierci 31-latki, przebywającej w policyjnej celi W policyjnej celi na jednej z wrocławskich komend, zmarła osadzona tam 31-letnia Malwina. Rodzina nie została o tym fakcie powiadomiona. Teraz walczy o ustalenie prawdziwej przyczyny tajemniczej śmierci Malwiny. Swoją historią podzielili się m.in. w programie "Państwo w Państwie", wyemitowanym w minioną niedzielę (3 grudnia). 📢 Wypadek autobusów MPK na wrocławskim Jagodnie. To już nie pierwszy taki przypadek Utrudnienia dla mieszkańców Jagodna. We wtorek (5 grudnia), około godz. 8:20, zderzyły się ze sobą na przystanku dwa autobusy MPK relacji Jagodno - Galeria Dominikańska. Najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku jest niezauważenie przez jednego z kierowców drugiego autobusu.

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa