Terytorialsi we Wrocławiu. Powstaje 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej [JAK SIĘ ZGŁOSIĆ]

Żołnierze WOT przechodzą trzyetapowe szkolenie. Najpierw poznają rodzaje sprzętu, broni, uzbrojenia i wyposażenia, uczą się pierwszej pomocy i taktyki na polu walk (szkolenie trwa 8-16 dni), a po zdanym egzaminie składają przysięgę wojskową. Na drugi rok zaplanowane są szkolenia specjalistyczne. Ostatni etap kursu, to zgrywanie pododdziałów do poziomu kampanii.

Żołnierzem WOT może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, jest zdolna (fizycznie i psychicznie) do pełnienia czynnej służby wojskowej, skończyła 18 lat, nie była dotąd karana, nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej (ani nie ma przydziału kryzysowego).

To już pewne. We Wrocławiu powstanie u nas 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, w której skład wchodzić mają trzy bataliony lekkiej piechoty, łącznie 2100 osób. W przyszłości może być ich więcej.

Nasi żołnierze są pełnoprawnymi żołnierzami Wojska Polskiego. Mają prawo do noszenia munduru, a także broni podczas szkoleń. Wiemy, że każdy z nich na co dzień pracuje zawodowo. Nasze kursy są więc tak zaplanowane, aby nie kolidowały z pracą. Organizujemy je głównie w weekendy. Według przepisów, każdy żołnierz przynajmniej dwa dni w miesiącu powinien poświęcać na doskonalenie swoich umiejętności, co też u nas się dzieje

- mówi dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Artur Barański.

Szkolenia kandydatów na żołnierzy dolnośląskich struktur WOT zaplanowane są na luty przyszłego roku. Do tej pory w koszarach wojskowych przy ulicy Hallera we Wrocławiu, gdzie znajduje się siedziba dowództwa brygady, kompletowany będzie sztab, a także przeprowadzane kursy dla instruktorów. Już trwa nabór do 161. batalionu. Poszukiwanych jest 700 kandydatów.