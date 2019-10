Kobieta z trójką dzieci stała na poboczu przez godzinę! Pomogli dopiero dwaj policjanci [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Jak informuje lokalny portal Lwówek na sygnale, kobieta, Czeszka, przez godzinę stała z trójką małych dzieci na poboczu drogi. Nikt z jadących na trasie Gryfów Śląski - Leśna nie zainteresował się stojącym na poboczu autem. Kobieta nie mogła się zalogować do swojej sieci, stała pośrodku pola zupełnie bezradnie czekając na cud. Dzieci w wieku 3, 4 i 6 lat uniemożliwiały jej pokonanie nawet niedalekich odległości w celu poszukiwania pomocy. Stali tak ponad godzinę i marzli.

Do USA bez wizy. Poznaj przepisy, za złamanie których możesz słono zapłacić albo trafić do więzienia [GALERIA ZDJĘĆ]

Na szczęście w końcu drogą przejeżdżał ktoś, kto postanowił pomóc. Pan Krzysztof, strażak z Gryfowa Śląskiego i policjant Komendy Powiatowej we Lwówku Śląskim, który jadąc z rodziną zatrzymał się by zapytać co się stało. Pan Krzysztof wrócił właśnie z międzynarodowych ćwiczeń służb ratunkowych, w których udział brali Polacy i Czesi. Szkolenie miało za zadanie zbudowanie znajomości pomiędzy jednymi a drugimi, co w tej sytuacji okazało się strzałem w dziesiątkę.