Jarmark Jadwiżański na zamku w Leśnicy [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

W niedzielę (6.10) park wokół leśnickiego zamku zamienił się w średniowieczne obozowisko. Członkowie Opolskiego Bractwa Rycerskiego uczyli, jak władać mieczem, rzucać toporem i strzelać z łuku. Można było zobaczyć, jak wyglądało życie obozowe średniowiecznych wojów: jakiej używali broni, w co się ubierali i co jedli, jak wyglądał warsztat kowala, garncarza, tkacza, papiernika czy średniowieczna kuchnia. Impreza co roku cieszy się ogromną popularnością i tak też było tym razem. Zobaczcie zdjęcia.

