Prezydent Sutryk odrzucił prawie wszystkie wnioski o ochronę terenów zielonych. "Jesteśmy zmuszeni wyręczyć urzędników"

Prezydent Jacek Sutryk odrzucił prawie wszystkie wnioski o ochronę terenów cennych przyrodniczo, jakie złożyła Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu. W niemal każdym przypadku nie podał konkretnego powodu. O sprawie poinformował nas Jakub Janas, rzecznik prasowy organizacji Akcja Miasto.

- Jednym z elementów naszej kampanii było złożenie 26 wniosków do prezydenta Sutryka o podjęcie działań ochronnych terenów zielonych. Na wszystkie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale nie były one w żaden sposób konkretne. Prezydent nie mówił o tym, czy akceptuje nasz wniosek, czy też go odrzuca. Odpowiedział tylko, jak wygląda działalność miasta w związku z ochroną terenów zielonych i w naszej opinii jest ona niewystarczająca - mówi Jakub Janas z Akcji Miasto.