Niecodzienna ewakuacja na dworcu w Wałbrzychu: Przyczyną... cuchnące buty

Do zdarzenia doszło 16 kwietnia 2024 roku, kiedy to pracownicy Straży Ochrony Kolei zauważyli niepokojący odor w hali dworcowej Wałbrzych Miasto. Nieprzyjemny zapach szybko skojarzono z jedną ze skrytek bagażowych, co doprowadziło do ewakuacji około 30 osób i interwencji służb. Jak się później okazało, źródłem problemu były buty, które mogły być nasączone kwasem masłowym. Ta kuriozalna przyczyna wywołała spore zamieszanie, ale również pokazała, jak nietypowe sytuacje mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie miejskich przestrzeni.