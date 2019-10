Smaczne pożegnanie lata na Stadionie Wrocław

11, 12 i 13 października Stadion Wrocław będzie przyciągał wyjątkowymi zapachami, wszystko za sprawą JEMY NA STADIONIE – największego zlotu food trucków w regionie! Druga edycja wydarzenie przyciągnie zmotoryzowanych kucharzy, prawdziwych pasjonatów kulinariów, którzy zaoferują oryginalne potrawy kuchni amerykańskiej, azjatyckiej, włoskiej, meksykańskiej i in. To wyjątkowa okazja do odbycia w ciągu weekendu kulinarnej podróży dookoła świata!

Podczas weekendu 11-13 października 2019 r. (piątek, sobota i niedziela) Stadion Wrocław zamieni się największą restaurację na Dolnym Śląsku. W atmosferze wiosennego, rodzinnego pikniku zakończymy „streetfoodowy” sezon na największym zlocie food trucków we Wrocławiu – JEMY NA STADIONIE. To wyjątkowa okazja do odbycia wyjątkowej kulinarnej podróży szlakiem najpopularniejszych potraw z 5 kontynentów. Food trucki zaparkują na esplanadzie stadionu (od trybuny C do trybuny B włącznie) i tym razem aż przez 3 dni kilkadziesiąt pojazdów na dwóch, trzech i czterech kołach będzie karmić mieszkańców Wrocławia oryginalnymi potrawami z całego świata. Pasjonaci dobrego jedzenia znajdą tutaj pyszne zupy, przystawki, dania główne, a także desery, kawę i zimne napoje. Nie zabraknie uwielbianych przez Polaków oryginalnych burgerów, świeżych frytek i wspaniałych potraw kuchni tybetańskiej, meksykańskiej, węgierskiej, polskiej i wielu innych. Będą pyszne frytki, sandwiche, burgery, pizza, dania z woka, paluchy churros, pastrami, chilli con carne, guacamole, zapiekanki, podpłomyki, wrapy, a także wyśmienite lody, owoce w czekoladzie, mini pączki, aromatyczna kawa, lemoniada na ciekłym azocie, zimne piwo z portfolio Browaru Amber, i wiele innych.

- Jesienny event jest już drugą imprezą z cyklu Jemy na stadionie na Dolnym Śląsku. Pierwsza pokazała, że mieszkańcy Wrocławia są otwarci na niecodzienne smaki i doceniają dobre jedzenie. Wiosną na stadionie odwiedziło nas ponad 30 tys ludzi i jestem przekonany, że z wieloma z nich spotkamy się ponownie – mówi Tomasz Kamyk, jeden z organizatorów wydarzenia.

Partnerami wydarzenia są: Browar Amber, Hellman’s, Stadion Wrocław, Arena Gigantów, Le Mans, Depil Concept.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/385172945522969/?active_tab=about KONKURS! Mamy dla Was 3 podwójne zaproszenia, dzięki którym będziecie mogli za darmo skosztować wybranych smakołyków! Napisz jaką potrawę z którego foodtrucka chciałbyś skosztować oraz dlaczego? odpowiedź wyślij na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl do 09.10 do godziny 18:00 - wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi Redakcja wybierze trzy najlepsze i nagrodzi zwycięzcę dwoma voucherami, które na miejscu będzie mógł w dowolnym foodtracku wymienić na danie z menu. O nagrodzie Redakcja poinformuje emailowo, wejściówki będą do odebrania do piątku 11.10 do godziny 15:30 w Redakcji przy ul. Św. Antoniego 2/4 we Wrocławiu po podaniu adresu email, z którego została nadesłana odpowiedź.

Odwiedzą Was m. in.:

- Balkan burger

- Beat pastrami

- Bang foos truck

- Brodka corn dogs

- Burger byku

- Cafe rolka lodorolki

- Chilli mili

- Czarros

- Donuts mini pączki

- E.doggs

- El compadre

- Farsz food

- Fries big

- Frytki on the road

- Funky donkey

- Amigo food truck

- Hulthai

- Kurcze dobre

- Let’s talk caffe

- Lord burger

- Momo smak dim sum

- Momo smak pad thai

- Momo smak zupa pho

- Pan burger

- Pan fryta

- Pastrami summer

- Pulled pork ft

- Skok na wok

- Sweetgang

- Tadam tadam

- tentego food truck

- Up in smoke

- Wokking

- Zapiekaniec

- Macho wild food

- Kura warzyw Kontakt:

W przypadku pytań, zapraszam do kontaktu: Tomasz Kamyk, tomasz@warsawpr.pl

