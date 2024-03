Wiosna! Cieplejszy wieje wiatr to rockowy pierwszy dzień wiosny w Starym Klasztorze! Tomasz Pawlak

Wiosenny koncert w Starym Klasztorze we Wrocławiu. Zapraszamy na same hity i szlagiery

Zapraszamy na spotkanie z przebojami polskiego rocka, które odbędzie się 21 marca o godzinie 19:00 w Sali Gotyckiej Starego Klasztoru, mieszczącego się przy ulicy Purkyniego 1 we Wrocławiu. Warto już dziś kupić bilety - zalecamy minimum dwa. Wiosna to czas nowych początków, kto wie, może będzie to właśnie ten początek, nie tylko koncertu?