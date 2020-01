Propozycja od Wydawnictwa Bukowy Las! Open. Autobiografia tenisisty od Andre Agassi - KONKURS!

Wyznaje to z bolesną szczerością, opisując swoje życie balansujące między autodestrukcją i perfekcjonizmem. Przyznaje się do porażek, takich jak niszcząca depresja, groźny epizod z narkotykami, nieudane pierwsze małżeństwo z aktorką Brooke Shields. Z czułością opowiada za to o wielkiej romantycznej miłości, która zakończyła się ślubem ze znakomitą tenisistką Stefanie Graf.

Z pasją i fotograficzną dokładnością – o wszystkich ważnych meczach, aż po ten kończący jego karierę w 2006 r. Z dumą – o fundacji charytatywnej wspierającej kształcenie dzieci z trudnych środowisk, której jest założycielem i niezmordowanym opiekunem.

ANDRE AGASSI (ur. 1970), Amerykanin pochodzenia ormiańskiego, przez dwadzieścia jeden lat zawodowej kariery kilkakrotnie wspinał się na szczyt rankingu ATP. Wygrał osiem turniejów wielkoszlemowych i jest pierwszym tenisistą, który zdobył Złotego Szlema – wszystkie cztery tytuły wielkoszlemowe plus złoty medal olimpijski (Atlanta 1996). Mieszka w Las Vegas z żoną Stefanie Graf i dwójką dzieci.