„Via crucis” – Koncert Wielkopostny w Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

Paweł Łukaszewski to wybitny twórca nowoczesnej muzyki sakralnej, którego dzieła cieszą się uznaniem na całym świecie. W jego bogatym dorobku można znaleźć takie kompozycje jak "Dominum benedicite in aeternum" na chór mieszany, orkiestrę instrumentów dętych i perkusję (1994); "Vesperae pro defunctis" na chór gregoriański, dwa chóry mieszane, małe i duże organy oraz orkiestrę (1995), czy "Recordationes de Christo moriendo" na mezzosopran i orkiestrę kameralną (1996).

Opowiadając o genezie swojego utworu "Via crucis", kompozytor wyznaje: "Od lat fascynuje mnie okres Wielkiego Postu w liturgii Kościoła Katolickiego, a szczególnie polskie pieśni wielkopostne, które wnoszą niezwykłą głębię i piękno, zwłaszcza pod względem artystycznym, głównie dzięki swojej melodyjności." Praca nad "Via crucis" trwała od 1998 do 1999 roku. Początkowo był to zlecany utwór dla Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, a później stał się podstawą jego doktoratu sztuki, który obronił w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w latach 1999-2000.