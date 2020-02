Last minute przed ostatkami! Propozycja od Wydawnictwa Bukowy Las - KONKURS!

"Kac. Opowieść o poszukiwaniu ratunku" opowiada o mężczyźnie, który poddaje się badaniom na temat najlepszego sposobu na pozbycie się konsekwencji zakrapianych nocy. Cóż, schemat powtarza się za każdym razem, lecz opisany sposób, w którym dziennikarz testuje daną strategię nie jest wcale nużący. Osobiście lektura zachwyciła mnie nawiązaniem do mitologii greckiej, gdzie odwołanie polega bezpośrednio do Boga wina - Dionizosa. Dodatkowo lektura zawiera wiele wątków humorystycznych, przez co czytanie staje się przyjemnością. Polecam!

Jest to ciekawa pozycja, która nie tylko bawi, ale i uczy (...)

Polecam wszystkim fanom literatury popularnonaukowej, a także jako ciekawostkę wszystkim, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę lub horyzonty czytelnicze.

08 LIPCA 2019 KAMILA, WWW.ROSEMARYCZYTA.BLOGSPOT.COM

„Kac” jest książką opartą na śmiechu, chociaż czasami staje się to śmiech przez łzy. Nie ma zbyt wielu badań dotyczących walki z kacem – więc w imię nauki autor się poświęca. To książka dowcipna i reportażowo bardzo ciekawa.

16 WRZEŚNIA 2019 WIESŁAW, TEATRDLAWSZYSTKICH.EU

Więcej informacji: https://bukowylas.pl/ksiazki/kac

