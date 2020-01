Kolejny raz odkryjmy tajemnice Wrocławia! Sekrety Wrocławia cz. 2

Podróż rozpocznijmy na placu Solnym, przy majestatycznym pomniku Gebharda von Blüchera, symbolu dawnej potęgi. Stąd skierujmy się do apteki Pod Murzynem, gdzie oprócz medykamentów znajdziemy jeszcze… starożytną egipską mumię. Po tym niezwykłym spotkaniu możemy udać się na spacer do zacisznego Ogrodu Japońskiego lub na królewskie zakupy do jednego z eleganckich domów towarowych dawnego Breslau. Wielu z nich nie oszczędziła wojenna zawierucha, która niemal zmieniła miasto w cmentarzysko ruin. Okrucieństwo tamtych wydarzeń dobrze znał Stanisław Ryniak, pierwszy polski więzień obozu Auschwitz-Birkenau. Znali je także członkowie antyniemieckich organizacji „Zagra-lin” oraz „ Olimp”. Po chwili dziejowej zadumy pójdźmy zobaczyć architektoniczne cuda okresu PRL – tzw. Manhattan przy placu Grunwaldzkim i luksusowy niegdyś galeriowiec na ulicy Kołłątaja. Możemy zatrzymać się też przy fantastycznym budynku Solpolu, cudzie epoki po transformacji. Po drodze wypatrujmy znanych twarzy – być może Wanda Rutkiewicz opowie nam o ostatniej wyprawie, a Anna German poruszy nas swoim śpiewem. A nuż zza węgła dostrzeżemy powozik Fryderyka Chopina?

