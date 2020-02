Wydawnictwo BUKOWY LAS przedstawia powieści od Johna Greena! Idealne na walentynki. KONKURS

W ŚNIEŻNĄ NOC

Burza śnieżna w Wigilię zamienia miasteczko Gracetown w romantyczną przystań, jaką można zobaczyć tylko w filmach. No, coś w tym stylu… Bo przecież wędrówka w zamieci i mrozie, z pociągu, który utknął na pustkowiu, nie kończy się zazwyczaj słodkim pocałunkiem od uroczego nieznajomego. Nikt by też nie pomyślał, że przedzieranie się przez zaspy śniegu może doprowadzić do zakochania się w starym przyjacielu. Albo że ścieżka do prawdziwej miłości wiedzie przez boleśnie wczesną poranną zmianę w Starbucksie.

W wigilijną śnieżną noc zdarzają się jednak cuda.

Magia świąt błyszczy w trzech uroczych i zabawnych, powiązanych ze sobą romantycznych opowieściach o miłości, które napisali bestsellerowi autorzy John Green, Maureen Johnson i Lauren Myracle.

SZUKAJĄC ALASKI

Miles Halter jest zafascynowany ostatnimi słowami sławnych ludzi i zmęczony swoim nudnym życiem w domu. Wyjeżdża do szkoły średniej z internatem, by odnaleźć to, co poeta François Rabelais nazwał Wielkim Być Może, intensywnie doświadczyć rzeczywistości, poznać siebie i sens życia.

Wiele czeka na Milesa w Culver Creek, nowi nauczyciele i koledzy, a wśród nich niezwykła pod każdym względem dziewczyna, Alaska Young, która szybko wciąga Milesa w swój niepokojący świat. W miarę poznawania Alaski i zakochiwania się w niej Miles przekona się, że jej życie nie jest takie wspaniałe, jak mu się wydawało. Dowie się, co to jest przyjaźń i miłość, doświadczy prawdziwych, zarówno pięknych, jak i bolesnych uczuć.