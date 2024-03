Ethno Jazz Festival we Wrocławiu! Zapraszamy na cykl wyjątkowych koncertów do Starego Klasztoru, Impartu i Synagogi pod Białym Bocianem.

Zapraszamy na niezapomniany wieczór z Nneką Egbuną, utalentowaną artystką, która swoim niezwykłym talentem, poetyckimi tekstami i głosem porusza serca słuchaczy na całym świecie. Koncert odbędzie się 11 kwietnia w Sali Gotyckiej w Starym Klasztorze, jako część Ethno Jazz Festival. Jej muzyka to mieszanka soul, hip-hopu i reggae, ubarwiona poetyckim przesłaniem i politycznym zaangażowaniem. Teksty Nneki poruszają tematy związane z miłością, sprawiedliwością społeczną oraz problematyką kobiecą, czyniąc ją jednym z najbardziej wpływowych afrykańskich głosów współczesnej sceny muzycznej. Poza bogatą karierą muzyczną, Nneka angażuje się w ważne inicjatywy społeczne. W 2016 roku dołączyła do grupy afrykańskich artystek o nazwie Les Amazones de l'Afrique, by wspólnie zabierać głos w sprawach przemocy wobec kobiet na całym świecie.

Dianne Reeves – światowa gwiazda wokalistyki jazzowej - 14 kwietnia 2024 r. Pięciokrotna laureatka nagrody Grammy wystąpi 14 kwietnia w Synagodze Pod Białym Bocianem na zaproszenie Ethno Jazz Festival. Jej wyjątkowa wirtuozeria, umiejętności improwizacyjne oraz unikalne połączenie jazzu i R&B przyniosły jej uznanie zarówno publiczności, jak i krytyków. Reeves zdobyła nagrody Grammy za najlepsze wykonanie jazzowe przez trzy kolejne albumy, co stanowiło pierwszy taki przypadek w historii tej prestiżowej kategorii. Artystka zasłynęła również z udziału w filmie "Good Night, and Good Luck" w reżyserii Georga Clooneya, za który zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Best Jazz Vocal za ścieżkę dźwiękową. Współpracowała z takimi gigantami jak Wynton Marsalis, Lincoln Center Jazz Orchestra, Chicago Symphony Orchestra pod dyrekcją Daniela Barenboima oraz Sir Simon Rattle i Berliner Philharmoniker. Reeves była również pierwszą dyrektorką kreatywną jazzu dla Los Angeles Philharmonic oraz pierwszą wokalistką, która wystąpiła w słynnej sali koncertowej im. Walta Disneya. W ostatnich latach Reeves wyróżniała się swoimi koncertami na całym świecie, w tym w ramach projektu "Sing the Truth", poświęconemu legendzie jazzu Nini Simone, gdzie dzieliła scenę z innymi znakomitymi wokalistkami, takimi jak Lizz Wright i Angelique Kidjo. Artystka miała również zaszczyt występować przy różnych okazjach w Białym Domu, w tym podczas Kolacji Państwowej dla Prezydenta Chin oraz na Balu Gubernatorów.

Kiedy: 14 kwietnia 2024r., godzina 19.00 Gdzie: Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7 Bilety: 300 zł, wejściówki stojące: 150 zł. Bilety dostępne w serwisach: www.ethnojazz.pl/bilety-online/, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl, www.ticketmaster.pl

Tanita Tikaram zaśpiewa we Wrocławiu 18 kwietnia 2024 r. Z niezwykłą przyjemnością zapowiadamy wyjątkowy wieczór z Tanitą Tikaram, autorką jednego z najbardziej rozpoznawalnych hitów wszech czasów "Twist In My Sobriety", który odbędzie się 18 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Tanita Tikaram, urzekająca i międzynarodowa gwiazda, przybliży nam atmosferę lat młodości, kiedy to jej przeboje towarzyszyły nam na co dzień, kiedy słuchaliśmy Listy Przebojów Marka Niedźwieckiego na klasycznym radioodbiorniku. Jej piosenki są nie tylko sentymentalną podróżą w przeszłość, ale także otwierają nowe możliwości porozumienia się z młodszymi pokoleniami, tworząc niezapomnianą atmosferę, co udokumentowano po koncertach artystki na Ladies’ Jazz Festival w Gdyni w 2020 roku oraz na festiwalu w Łańcucie w 2023 roku. Ten wyjątkowy wieczór z Tanitą Tikaram będzie częścią obchodów Ethno Jazz Festivalu, który od prawie 20 lat inspiruje i zachwyca mieszkańców Wrocławia. Bez wątpienia będzie to niezapomniane wydarzenie, które warto mieć w swojej pamięci!