Otul mnie mamo! Czyli tekstylne uzupełnienie kolekcji mebli Pinio.

Kolekcje Pinio Textiles odpowiadają na potrzeby rodziców, którzy chcą zadbać o to, aby dziecko budziło się i zasypiało w otoczeniu jak najbezpieczniejszym i najkorzystniejszym dla rozwoju. Pokój malucha powinien być́ kolorowy i wesoły, ale jednocześnie stonowany. Nadmiar kolorystycznych bodźców lub ich zbytnia krzykliwość́ są̨ błędem często popełnianym przy projektowaniu wyposażenia pokojów, które przeznaczone są̨ nie tylko do zabawy, ale także do wypoczynku. Najnowsza oferta tekstyliów Pinio Textiles doskonale sprawdzi się̨ jako minimalistyczne, wyciszające tło dla barwnych, bajkowych postaci spoglądających na dziecko z innych akcesoriów oraz dla kolorowych zabawek, których w tym szczególnym miejscu nie może zabraknąć́.

Komplety pościeli wykonane są ze 100 % bawełny wysokiej jakości a wypełnienie z włókniny w 100% PES, wysoko puszystej, termozgrzewanej, niebarwionej, wyprodukowanej z włókien certyfikowanych wg Standard 100 by OEKO-TEX ®. Pościele można prać w pralce, dzięki czemu są bardzo łatwe w użytkowaniu, gdyż nie wymagają dodatkowego przygotowania.

Ponadto w ofercie Kocyki Velvet z ocieplanym wypełnieniem, który idealnie sprawdzi się jako pierwsza kołderka dla niemowląt oraz do wózka w chłodniejsze dni. Do zestawu dobrać można ochraniacz do łóżeczka w tym samym wzorze, który z łatwością przywiążemy do szczebelek łóżeczka za pomocą ozdobnych kokard. A także przewijak wraz z pokrowcem w postaci miękkiej profilowanej nakładki na komodę w wymiarze 50 x 70 cm.

Producent mebli z Wielkopolski – Pinio, tworzy meble dla dzieci od 1992 roku. Dotychczasowe kolekcje zostały obsypane nagrodami, a sama firma wyróżniona między innymi tytułem Eksportera roku. Działalność w branży produktów dziecięcych – niezwykle delikatnej grupy odbiorców – to odpowiedzialność. Pinio od początku z zaangażowaniem wsłuchuje się w potrzeby i preferencje rodziców i ich dzieci. Wie co jest ważne, by aranżacja pokoju wspierała poczucie bezpieczeństwa dziecka i współgrała z jego wyobraźnią.