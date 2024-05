Policja i prokuratura na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wałbrzychu. Nikt nie zauważył, że na SOR zmarła pacjentka?

- Z tego, co wiem, to była glukoza i elektrolity. Później przyszła pani doktor z przychodni, która stwierdziła, że babcia musi jechać do szpitala, że trzeba ją podpiąć pod monitory i udzielić pomocy, bo ma niewydolność krążeniową i nerek. Babcia była kontaktowa, pojechała na SOR w pozycji siedzącej, wiedziała gdzie i po co jedzie. Pani doktor zamówiła transport medyczny z przychodni - mówi zrozpaczony Krzysztof Domański, wnuk pani Jadwigi.