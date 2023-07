Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu należał do Niemca Paula Pätzolda. Schował go równo 99 lat temu i zostawił list

Autor listu nazywał się Paul Pätzold. Był piekarzem i prowadził piekarnię przy ul. 1 Maja na Sobięcinie w Wałbrzychu.

- Kupił grunt przy ul. 1 Maja w 1986 roku i to też napisał w liście. To była swego rodzaju kapsuła czasu. Niemcy mają taką mentalność, że lubią opowiadać o sobie i ważnych wydarzeniach w ich życiu. Takim było dla Paula i jego rodziny budowa nowego pieca do wypieków. Chciał unowocześnić swoją piekarnię, narysował nowoczesny piec w piekarni i właśnie ta rycina trafiła do słoika - tłumaczy archeolog.