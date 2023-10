Unikatowe znalezisko na Dolnym Śląsku. Podczas remontu odkryto kapsułę czasu z I Wojny Światowej

W kapsule znajdowały się kartki na żywność:

Ponadto, do środka schowano kilkadziesiąt monet z okresu od XV do XX wieku. Była też biżuteria.

- Wspomniany dokument i kartki na żywność, najprawdopodobniej trafią do zasobu Oddziału Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim, a monety do muzeum. Ostateczną decyzję podejmie konserwator zabytków. Jest to już kolejne znalezisko w ostatnich kilku latach. Jeżeli remont następnych kościołów na Dolnym Śląsku przyniesie tak cenne pamiątki z przeszłości, należy się spodziewać znacznego uzupełnienia i tak już ogromnego zasobu Archiwum Państwowego we Wrocławiu – dodaje dr Janusz Gołaszewski.