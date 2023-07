Skarb na budowie w Wałbrzychu. Ukryty był pod ziemią na remontowanej drodze 1 Maja w Wałbrzychu ZDJĘCIA

Co skrywał tajemniczy słoik odkopany na budowie drogi przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu?

W słoiku ukryte były marki niemieckie, ryciny pomieszczenia, gdzie rzuca się w oczy m.in. belka stropowa i wentylacja najprawdopodobniej w kuchni starej, poniemieckiej kamienicy. Widnieją na nich dwie daty 1902 i 1924. Ukryty był też list w języku niemieckim.

Na budowie drogi przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu odkryto m.in tajemniczy szkic datowany na 1902-1924. Po co ktoś chował go pod ziemią? Michał Jabłoński

Wilgoć sprawiła, że kartki posklejały się i trudno odszyfrować, co w tym liście napisano. Nie wiadomo, kto był autorem, ani właścicielem rzeczy i do kogo adresował wiadomość. Czy obrazek kuchni zawiera wskazówki, gdzie ukryto inne rzeczy? Po co rycina trafiła do słoika i została ukryta metr pod ziemią? Nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy odpowiedzi na te pytania. Sporo budynków na wałbrzyskim Sobięcinie wyburzono, jakie tajemnice zniknęły wraz z nimi?

Skarb na budowie drogi przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu i tajemniczy list w słoiku Michał Jabłoński