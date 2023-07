Skarbem z Wałbrzycha zajęło się Muzeum Śląskie w Katowicach!

Skarb z Wałbrzycha kilka dni temu trafił do Muzeum Śląskiego. Jednak na szczęście tylko jego część i tylko na jakiś czas. Niezwykłe znalezisko przechodzi bowiem w Katowicach tzw. fumigację. To znaczy, że przedmioty znalezione w zamurowanym pomieszczeniu w kamienicy przy ul. Kuracyjnej w dzielnicy Stary Zdrój są po prostu dezynfekowane, odgrzybiane. Wszystko po to, żeby zabezpieczyć je i żeby były bezpieczne dla pracujących przy nich ludzi. A w muzeum na Górnym Śląsku mają specjalną, dużą komorę do fumigacji.