Wrocławscy radcowie prawni postanowili czynnie wspomóc służbę zdrowia w walce z koronawirusem. W ostatnich dniach zorganizowali serię zbiórek, z których dochód przeznaczony ma być dla wrocławskich szpitali.

Nasza pierwsza zbiórka dotyczyła Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu od 3 do 16 kwietnia 2020 roku – mówi Paulina Sosnowicz, radczyni prawna, organizatorka akcji, inicjatorka i założycielka profilu na Facebooku pod nazwą Radcowie dla Wrocławian. – Założyliśmy zebranie 5000 zł, w 27 godzin uzbieraliśmy łącznie 6500 zł. Dzięki temu zakupiliśmy i przekazaliśmy do szpitala 50 masek FFP3 za blisko 2500 zł, 300 masek FFP2 za 3000 zł i 30 przyłbic o łącznej wartości 600 zł – dodaje Paulina Sosnowicz.

Kolejne komputery oczekują na przekazanie, liczymy na to, że uda się nam jeszcze podwoić ich liczbę – mówi Paulina Sosnowicz.

Naszym Celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie prawa poprzez informacje prawne na facebookowym profilu Radcowie dla Wrocławian – mówi Paulina Sosnowicz. – Liczymy na to, że dzięki temu wiele osób uzyska odpowiedź w ważnych dla nich kwestiach. Zapraszamy do zadawania pytań, a także do włączenia się w zbiórkową pomoc dla potrzebujących.

Lokalne środowisko radców prawnych nie ogranicza się tylko i wyłącznie do udzielania wsparcia w zakresie swojej zawodowej aktywności. Dzięki inicjatywie prawników udało się zorganizować kilka zbiórek z myślą o pomocy służbie zdrowia.Kolejna zbiórka dotyczy komputerów dla domów opiekuńczo wychowawczych. Udało się na razie zebrać 12 komputerów, część z nich jest jeszcze w konserwacji. Pięć zestawów już zostało przekazanych do lokalnych placówek: Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej, Towarzystwa Nasz Dom przy ul. Storczykowej i Stowarzyszenia Siemacha przy ul. Dworcowej.W ostatnim tygodniu kwietnia rozpoczęła się jeszcze jedna zbiórka, tym razem dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej. Kwota 5500 zł ma zostać przekazana na zaspokojenie aktualnych potrzeb, na środki ochrony indywidualnej, a w miarę możliwości również na sprzęt medyczny. Akcja Wspierajmy Bohaterów dotyczy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i całego personelu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. To jedyne miejsce na Dolnym Śląsku, które zajmuje się chorobami płuc. A to ściśle związane jest z pandemią koronawirusa i jego skutkami dla człowieka, często przyjmującymi postać agresywnego zapalenie płuc, duszności, utrudnionego oddychania i znacznego obciążenia układu oddechowego. Więcej o zbiórce znaleźć można pod adresem: https://pomagam.pl/bohaterzy.