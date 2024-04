Tajemnicze śmigłowce nad Wrocławiem: Rzadka sytuacja wywołuje zdumienie

Niecodzienna akcja ratunkowa

We wtorek, 16 kwietnia, około godziny 21:00, nad Wrocławiem pojawiły się trzy śmigłowce, które w niewielkich odstępach czasu przyleciały i wylądowały w mieście. Dwa z nich zdecydowały się na lądowanie na szpitalnym lądowisku przy ulicy Borowskiej, podczas gdy trzeci udał się do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy wrocławskim lotnisku. Taka sytuacja jest niezwykle rzadka, zwłaszcza że we Wrocławiu na co dzień stacjonuje jedynie jeden śmigłowiec, gotowy do obsługi pilnych zdarzeń medycznych.

Zgromadzenie trzech śmigłowców w jednym miejscu wywołało wiele spekulacji i pytań. Jak się okazuje, było to skoordynowane działanie, mające na celu zapewnienie pilnego transportu medycznego. Na lądowisku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej wylądowały śmigłowce "Ratownik 23" z Opola oraz "Ratownik 9" z Poznania. Ich misją był przeładunek pacjenta, który wymagał natychmiastowego przetransportowania z rejonu Opola do Poznania.