Samolotem z Wrocławia do Szwecji. Nowe połączenie rusza już za chwilę (SZCZEGÓŁY) r

Do stolicy Szwecji, nowym połączeniem, polecimy już wiosną przyszłego roku fot. Pixabay

Będzie nowe połączenie z Wrocławia do Skandynawii. Polecimy na lotnisko Sztokholm Arlanda. To największy port lotniczy w Szwecji. Od marca 2022 roku połączenie uruchamiają linie Ryanair. Bilety już są w sprzedaży (na pierwszy lot, 28 marca 2022 roku, bilet do Szwecji kosztuje 149 złotych)