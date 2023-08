Rzeka Lesk w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku zanieczyszczona. Mieszkańcy zaniepokojeni, strażnicy znaleźli przyczynę - zdjęcia

Sprawę do straży zgłosił działkowiec - mieszkaniec Boguszowa-Gorc.

- Uprawiając swoją działkę i korzystając z dobrodziejstwa rzeki zaniepokoił go fakt bardzo zmąconej w niej wodzie. O swoim spostrzeżeniu poinformował strażników miejskich. Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego oraz dobry stan wód w naszym mieście strażnicy podjęli czynności zmierzające do ustalenia jak i czy doszło do zanieczyszczenia rzeki - relacjonują funkcjonariusze Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.