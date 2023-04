Żałoba w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu po tragicznej śmierci strażaków. Kondolencje i minuta ciszy

- Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2023 roku doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch strażaków naszej komendy. Do zdarzenia doszło poza wykonywaniem czynności służbowych w trakcie prac wysokościowych na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych "Victoria". Polegli strażacy, to doświadczeni funkcjonariusze, którzy pełnili służbę na jednej zmianie w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Wałbrzychu - czytamy w wydanej dzień po tragicznym wypadku informacji z KM PSP w Wałbrzychu.