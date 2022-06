Robot rozwożący jedzenie we Wrocławiu. Przedstawiamy Coco [ZDJĘCIA]

We wtorkowe popołudnie (7 czerwca) na wrocławskim Rynku przechodnie przystawali z zaciekawieniem przy różowym, niewielkim robocie jeżdżącym po placu Gołębim.

- Jesteśmy tutaj z ramienia firmy xBerry. Zajmujemy się głównie robotami i nowymi technologiami. To jest projekt, który świetnie wpisuje się w założenia firmy i jest to nasz flagowy produkt. Właśnie wybraliśmy się na testy terenowe, żeby wchodzić w interakcje z ludźmi, zobaczyć reakcje na Coco we Wrocławiu — wyjaśnia Joanna Bilińska odpowiedzialna za marketing w firmie xBerry.