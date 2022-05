Wrocławskie szkoły szykują się do wakacyjnych remontów

Prace prowadzone są w 9 placówkach oświatowych

Na liście są wrocławskie licea, zespoły szkół, ale też np. jeden z młodzieżowych domów kultury. Większość prac dotyczy dostosowania placówek do wymogów przepisów przeciwpożarowych, ale nie tylko.

We Wrocławiu rozpoczęła się też budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej dla osiedli Wojszyce, Jagodno. Projekt zakłada też zagospodarowanie terenu wokół placówki i wytyczenie dojazdów (układu drogowego) – w ul. Asfaltowej i ul. Lutosławskiego.

Te szkoły dopiero planują remont

Do 17 maja mogą składać swoje oferty firmy zainteresowane budową hali i kortów tenisowych na terenie Szkoły Sportowej nr 72 przy ul. Trwałej. Przypominamy, że to już trzeci przetarg dotyczący tej inwestycji. Wykonawca wybrany w pierwszym postepowaniu, nie radził sobie z realizacją zadania. Prace trzeba było przerwać i ogłosić nowy konkurs. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, ale za swoją pracę zażądały zbyt dużych pieniędzy. Jak będzie tym razem – przekonamy się za kilka tygodni.