Wrocław: Zmiany organizacji ruchu na weekend i nowe strefy płatnego parkowania. Most Osobowicki będzie nieprzejezdny

W piątek 22 lipca od godziny 20:00 nie będzie przejazdu od strony mostu Osobowickiego. Utrudnienia potrwają do soboty 23 lipca . Ich przyczyną są zakończone roboty na sieci podziemnej, po których trzeba wykonać prace naprawcze jezdni.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje również o wprowadzeniu nowych stref płatnego parkowania, powstaną na ul. Komuny Paryskiej 30-32. Zmiany będą obowiązywały od poniedziałku 25 lipca.

Poniższe opłaty będą obowiązkowe w dniach roboczych, w godzinach 9:00-18:00.

3,00 zł za 1. godzinę postoju;

3,10 zł za 2. godzinę postoju;

3,30 zł za 3. godzinę postoju;

3,00 zł za 4. i każdą kolejną godzinę postoju.

- Mieszkańcy wybranych odcinków ulic, posiadający meldunek stały bądź tymczasowy, mogą kupić abonament w cenie 10 zł. za miesiąc lub 100 zł za rok (na pierwszy pojazd). Użytkowników zainteresowanych zakupem abonamentu zapraszamy do sklepu internetowego: wroclaw.e-abonamenty.pl lub do Biura Obsługi Klienta w siedzibie ZDiUM - informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.