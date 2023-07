Remonty pałaców w Goszczu i Twardogórze. Będzie można napić się kawy i przenocować ZDJĘCIA, FILM

Na razie nie wiadomo, co skrywa tajemnicza, stara skrzynia z Pałacu w Goszczu. Skrzynia jest w tak złym stanie, że na razie nie zostaje otwarta i nie wiadomo, co skrywa.

- Pałac, do 1945 r. siedziba szlacheckiego rodu Reichenbachów, po wojnie zajęty przez Armię Czerwoną, w 1947 r. niemal doszczętnie spłonął, a to, co ocalało z pożogi, oddano miejscowemu PGR-owi - informuje Archiwum Państwowe we Wrocławiu. - Skrzynia szacowna wstępnie na XVII wiek, ciężka, metalowa, zamknięta na dwie masywne kłódki, w znacznym stopniu została przeżarta przez rdzę. W tylnej ściance powstały duże ubytki. Niestety zbyt małe, aby można stwierdzić, czy w środku znajdują się jakieś dokumenty - czytamy w informacji Archiwum Państwowego we Wrocławiu.