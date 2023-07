Termomodernizacja szkół na wesoło w gminie Twardogóra. Uczniowie zastaną we wrześniu piękniejsze i cieplejsze szkoły ozdobione ich rysunkami

Szkoły w Twardogórze w nowym roku szkolnym 2023/24 będą odpowiednio przygotowane i wyremontowane. Gmina Twardogóra wyda na to aż 12 mln zł. To pieniądze na remonty i termomodernizację placówek oświatowych. Jest to rekordowa kwota, jednak jak mówi Burmistrz Twardogóry Paweł Czuliński, wydatek ten zwróci się przynajmniej w części ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na ogrzewanie w okresie jesienno-zimowym.