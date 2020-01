Remont Oporowskiej 12 lat temu. Pamiętasz? (ZDJĘCIA)

Stadion przy Oporowskiej przestanie istnieć? Pisaliśmy o tym, że jest pomysł, by go sprzedać deweloperom, a zysk przeznaczyć na wybudowanej nowej akademii Śląska Wrocław. Jeszcze 12 lat temu cieszyliśmy się z jego modernizacji - zamontowano wówczas krzesełka, wybudowano sektor dla gości, odnowiono budynek klubowy... Działo się. Przypominamy, jak wyglądał remont w 2008 roku. WAŻNE - do kolejnych zdjęć możesz przejść za pomocą gestów lub strzałek!

fot. Michał Pawlik