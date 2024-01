Remont ul. Pułaskiego jeszcze nie dojdzie do skutku. Na razie priorytetem jest stworzenie projektu

Do remontu ma zostać oddany ponad 270-metrowy odcinek jedni wzdłuż ulicy Pułaskiego. Ma zostać wybudowana nowa jezdnia, zmodernizowane torowisko dla tramwajów, ścieżki rowerowe, chodniki, a także wymienione oświetlenie. Ponadto, na wysokości ul. Małachowskiego i ul. Kościuszki mają powstać dwa przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów.

Prace remontowe będą prowadzone nie tylko na gruncie, ale także pod powierzchnią ziemi. Wrocławskie Inwestycje modernizację ul. Pułaskiego określają mianem "potężnego wyzwania", gdyż sieć wodno-kanalizacyjną wybudowano w... XIX stuleciu.

- W pobliżu jest Główny Punkt Zasilania w energię elektryczną. To oznacza pod ziemią wielką sieć kabli energetycznych. Wystąpiliśmy do Tauronu z wnioskiem o wskazanie sieci niezbędnych do przebudowy – mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.