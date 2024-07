Wrocław Fashion Outlet zaprasza na trzecią edycję wyjątkowej serii pokazów filmowych „Kino na Horyzoncie”

Na wielkim ekranie zobaczymy filmy, które zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Od nagradzanej realizacji „Najgorszy człowiek na świecie” po emocjonującą produkcję „Bracia ze stali” – tegoroczny repertuar zadowoli nawet najbardziej wymagających kinomanów.

– Filmy te nie są przypadkowe, są to nagradzane tytuły, które zbierają świetne recenzje i przyciągały tłumy do kin. Prezentowane ekranizacje charakteryzują się wysoką jakością artystyczną i poruszają istotne tematy, które budzą emocje wśród widzów na całym świecie. To doskonały przedsmak i rozgrzewka przed nadchodzącym Festiwalem mBank Nowe Horyzonty – mówi Stanisław Abramik z Nowych Horyzontów.