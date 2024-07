Piątkowe wieczory z filmami – Letnie Kino w Centrum Historii Zajezdnia. Zobacz repertuar!

Harmonogram Seansów

5 lipca – „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969)

Reżyseria: George Roy Hill

Klasyka westernu z Robertem Redfordem i Paulem Newmanem. Dwójka charyzmatycznych rabusiów planuje ucieczkę do Boliwii, by uniknąć odpowiedzialności za swoje zbrodnie na Dzikim Zachodzie. Duża dawka humoru i nieśmiertelny utwór „Raindrops Keep Fallin’ On My Head”.

12 lipca – „C’mon C’mon” (2021)

Reżyseria: Mike Mills

Joaquin Phoenix jako dziennikarz radiowy wyrusza w podróż przez kraj z dziewięcioletnim siostrzeńcem (Woody Norman), aby stworzyć reportaż o troskach, oczekiwaniach i ambicjach młodych ludzi. Ciepła opowieść o emocjach, macierzyństwie, ojcostwie, przyjaźni i empatii.