Velokids Race i Time Trial Challenge III na Wrocławskim Welodromie - sportowe wyzwania dla wszystkich Aleksandra Karpecka

W najbliższą sobotę, 6 lipca, Wrocławski Welodrom stanie się miejscem rywalizacji zarówno dorosłych, jak i najmłodszych kolarzy. mat. prasowe organizator Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Pierwsza sobota lipca to doskonała okazja, by spędzić aktywnie czas z całą rodziną, cieszyć się sportową rywalizacją i dobrą zabawą. Na Wrocławskim Welodromie będzie ku temu idealna okazja, a to dzięki Around the track. W trakcie wydarzenia przygotowano atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych kolarzy.